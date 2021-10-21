Путин не поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавируса. Глава государства заметил, что она не внесена в национальный календарь профилактических прививок.

Российский лидер на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» напомнил, что обязательной вакцинация становится как раз при внесении в нацкалендарь. Его процитировало РИА «Новости».

«Не поддерживаю обязательную вакцинацию от ковида. <…> Навязанные решения можно обойти», — сказал Путин.

Президент заметил, что по закону у региональных властей есть право делать прививки обязательными для отдельных категорий россиян.

Глава государства призвал «убеждать и доказывать, что вакцинация от COVID-19 лучше, чем болезнь».

Россия, по словам Владимира Путина, по-прежнему считает необходимым работать вместе с Западом для борьбы с коронавирусом. Пандемия страны только разобщила.