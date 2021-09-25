Путин не поддержал идею ликвидации Рособрнадзора

Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что ликвидация Рособрнадзора не решит проблем в сфере образования. Глава государства заявил об этом на встрече с главами думских фракций, сообщило ИА Regnum.

С идеей о ликвидации Рособрнадзора выступила партия «Новые люди». Ее лидер Алексей Нечаев высказал мнение, что это позволит избавить учителей от бюрократической нагрузки. Но российский лидер усомнился в эффективности такой крайней меры.

«Ликвидировать все можно. В одной стране ликвидировали ГАИ, ну а что толку? Взятки брать стали те, к кому перешли эти функции», — сказал он.

Путин отметил, что нужно следить за качеством образования. При этом он не исключил, что в связи с этим может потребоваться реформирование Рособрнадзора.

«Давайте вместе подумаем на эту тему. Я готов к этой дискуссии», — заявил российский лидер.

Президент также сказал, что вопрос доходов учителей нужно решать системно, а не отдельными выплатами. Путин признал, что низкие зарплаты — главная проблема школ и образования в целом.