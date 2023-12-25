Власть 25 декабря 2023, 07:40 Путин не планировал зарубежных поездок в начале года Песков: Путин не запланировал зарубежные визиты на начало 2024 года Kremlin Pool/Globallookpress.com

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Президент России Владимир Путин не планировал совершать зарубежные поездки на самое начало 2024 года. Об этом РИА «Новости» рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«[Визиты за границу планируются] не в самом начале года. Сейчас все-таки главное — внутренняя повестка, естественно», — указал представитель Кремля.

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Первым заграничным направлением визита главы государства станет Турция. Путин заявил об этом на прямой линии и пресс-конференции 14 декабря, напомнив, что переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом планировались давно, однако никак не получалось согласовать дату визита. К 17 декабря сроки поездки остались неопределенными, однако Песков уточнял, что она все еще на повестке дня.

Если ситуация на Украине изменится, президента России могут позвать во Францию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Десять лет назад Владимир Путин участвовал в аналогичном мероприятии.