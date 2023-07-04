Власть 04 июля 2023, 18:20 Путин не обсуждал с Комиссаровым уголовное дело проректора РАНХиГС — Кремль Песков: Путин не обсуждал с Комиссаровым дело о мошенничестве проректора РАНХиГС РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на полях встречи с выпускниками Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ВШУ РАНХиГС) не обсуждал с и. о. ректора академии Алексеем Комиссаровым уголовное дело, фигурантом которого стал ее проректор Максим Назаров. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Эта тема не обсуждалась», — сказал представитель Кремля на вопрос, была ли у Путина возможность поговорить с Комиссаровым о ситуации с Назаровым.

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Накануне стало известно, что проректора Максима Назарова задержали по подозрению в мошенничестве. Ему предъявили обвинение в участии в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в университет.

Тверской суд Москвы запретил Назарову пользоваться интернетом, мобильной связью и общаться с коллегами из РАНХиГС.

Также РАНХиГС признали потерпевшей стороной в деле о фиктивном трудоустройстве. Сейчас сотрудники академии оказывают содействие в расследовании.