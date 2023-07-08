Власть 08 июля 2023, 15:01 Путин не общался с Эрдоганом после его переговоров с Зеленским Песков сообщил, что Путин не связывался с Эрдоганом после его переговоров с Зеленским РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не общался с Реджепом Тайипом Эрдоганом после переговоров турецкого лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Пока нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

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Ранее стало известно, что Эрдоган провел встречу с Зеленским в особняке Вахдеттин в Стамбуле. По данным СМИ, главы стран разговаривали более двух с половиной часов.

Повестка встречи осталась неизвестной, но после нее Эрдоган заявил, что Украина достойна стать членом НАТО.

Песков заявлял, что Россия будет внимательно наблюдать за результатами переговоров Эрдогана и Зеленского. По его словам, турецкий лидер ранее принимал участие в разрешении различных проблем в рамках конфликта на Украине, за что получал высокую оценку от Путина.