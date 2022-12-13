Важное 13 декабря 2022, 13:18 Путин не издавал указов о смене руководства Генштаба — Песков Пресс-секретарь Песков: президент Путин не менял руководство Генштаба Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин не издавал указы о смене руководство Генштаба России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, эта информация не соответствует действительности, сообщил ТАСС.

Представитель Кремля назвал данные о якобы смене руководства Генштаба РФ сплетнями. Он добавил, что президент не издавал такие указы, а власти не комментируют «пересуды и сплетни о кадровых назначениях».

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«Точку здесь ставить негде, никаких указов нет, поэтому это абсолютно телеграмные утки, коих огромное количество», — подчеркнул Песков.

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Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что в России якобы сменят руководство Генштаба. Информацию опроверг Telegram-канал «Война с фейками». Там напомнили, что начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова может снять с должности только президент Владимир Путин. Подобных указов на сайте Кремля нет — как и предпосылок для отправки Герасимова в отставку.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал Валерия Герасимова талантливым военным стратегом и «умнейшим из людей». По словам Залужного, он хранит и изучает собрание сочинений главы Генштаба ВС России.