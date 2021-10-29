Путин не исключил возобновления железнодорожного сообщения с Финляндией до конца года

Прекращенное из-за пандемии железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией могут возобновить до конца этого года для увеличения туристического потока обеих стран. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Финляндии Саули Ниинисте.

Путин напомнил, что сейчас попасть из Финляндии в Россию и наоборот можно только на самолетах.

«Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», — привело слова президента России РИА «Новости».

По данным пресс-службы Кремля, темами встречи лидеров двух стран стали основные направления в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной проблематики.

Торговое представительство России в Хельсинки уже сообщило, что по предварительной договоренности первые поезда между соседними странами начнут курсировать 12 декабря 2021 года.