09 декабря 2022, 17:28
Путин не исключил ротации подразделений в зоне СВО
Путин рассказал про обсуждение вопроса ротации подразделений мобилизованных в зоне СВО
Министерство обороны и Генеральный штаб решают вопрос о замене одних подразделений мобилизованных на другие в зоне специальной военной операции. Окончательное решение о ротации примут в зависимости от развития ситуации. Об этом в ходе брифинга в Бишкеке заявил президент России Владимир Путин.
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Он подчеркнул, что обсуждал вопрос с представителями Минобороны и Генштаба.
«Надо смотреть по ситуации, по развитию, может быть, одни формирования менять на другие. Все же будут иметь статус участников боевых действий», — заявил Путин, отвечая на вопрос о ротации мобилизованных.
Глава государства подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу пока не приняли.
Комментируя вопрос о новой волне частичной мобилизации, президент заявил, что пока факторов для нового набора резервистов нет. По его словам, половина из призванных осенью 150 тысяч человек находятся в подразделениях. Их можно считать боевым резервом.
Необходимости в привлечении дополнительных сил для участия в специальной военной операции власти страны не видят.
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
Частичная мобилизация в РФ
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