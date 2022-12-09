Власть 09 декабря 2022, 17:28 Путин не исключил ротации подразделений в зоне СВО Путин рассказал про обсуждение вопроса ротации подразделений мобилизованных в зоне СВО РИА «Новости»

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Министерство обороны и Генеральный штаб решают вопрос о замене одних подразделений мобилизованных на другие в зоне специальной военной операции. Окончательное решение о ротации примут в зависимости от развития ситуации. Об этом в ходе брифинга в Бишкеке заявил президент России Владимир Путин.

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Он подчеркнул, что обсуждал вопрос с представителями Минобороны и Генштаба.

«Надо смотреть по ситуации, по развитию, может быть, одни формирования менять на другие. Все же будут иметь статус участников боевых действий», — заявил Путин, отвечая на вопрос о ротации мобилизованных.

Глава государства подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу пока не приняли.

Комментируя вопрос о новой волне частичной мобилизации, президент заявил, что пока факторов для нового набора резервистов нет. По его словам, половина из призванных осенью 150 тысяч человек находятся в подразделениях. Их можно считать боевым резервом.

Необходимости в привлечении дополнительных сил для участия в специальной военной операции власти страны не видят.