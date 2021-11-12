Путин не исключил появления более опасных штаммов коронавируса

Коронавирус еще не побежден, в будущем могут появиться его новые опасные штаммы. Усилия по борьбе с пандемией ослаблять нельзя. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на форуме АТЭС.

«Коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции. Поэтому без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией, делать все необходимое, чтобы укрепить системы здравоохранения наших стран, улучшить их ресурсное технологическое обеспечение», — приводит RT слова российского лидера.

Также Путин призвал страны побыстрее провести процедуру взаимного признания вакцин от коронавируса. Он выразил уверенность, что чем скорее этот вопрос решить, тем проще будет возобновить глобальную деловую и туристическую активность. Президент обратил внимание участников форума на то, что пока не все страны получили доступ к вакцинам из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма.

Ранее оперативный штаб по борьбе с пандемией сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 49% — он вырос на 1% с прошлой недели. Правительство поставило цель привить 80% соотечественников.