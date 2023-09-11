Власть 11 сентября 2023, 19:17 Песков объяснил, с чем связано объявление планов Путина на 2024 год Песков: объявление планов Путина связано с датой выдвижения кандидатур на выборы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин пока не делал заявлений об участии в выборах главы государства, заявил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков в беседе с «Известиями». Он предложил дождаться назначения даты выборов, исходя из которой будут определены сроки выдвижения кандидатов на этот пост.

По словам Пескова, свои планы на 2024 год президент может обозначить, когда будут известны временные рамки для выдвижения кандидатур на выборах.

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Он еще раз напомнил, что пока Путин не делал на этот счет никаких заявлений. В ответ на вопрос, когда это может произойти, Песков напомнил, что когда объявят дату выборов, образуется и крайняя дата для выдвижения кандидатур.

«Вот вам и срок, сами увидите», — пообещал он

Ранее в интервью РБК Песков заявил, что если Путин выдвинет свою кандидатуру на выборах, то реальную конкуренцию ему не сможет составить никто.

Он обратил внимание, что президент пользуется абсолютной поддержкой населения. Российское общество консолидировано вокруг главы государства, добавил Песков.