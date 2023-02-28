Важное 28 февраля 2023, 00:31 Путин не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах в 2024 году — Песков Пресс-секретарь Песков: Путин пока не заявлял об участии в выборах президента в 2024 году Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин пока не объявлял о своих планах, связанных с участием в выборах на пост главы государства в 2024 году. Об этом заявил в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого», — отметил представитель Кремля.

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Он отметил, что от президента пока соответствующих заявлений не поступало.

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«То есть пока еще чуть-чуть преждевременно. Просто нужно набраться терпения», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что ближе к середине второй половины 2023 года страна так или иначе будет вступать в электоральный сезон.

Ранее глава России Владимир Путин заявил, что в мире установится курс на многополярность и уважение ко всем странам. Во время интервью в рамках для программы «Москва. Кремль. Путин» президент отметил, что власти США выстраивают мир только вокруг собственных интересов, а российское правительство ведет себя по-другому.