Путин не будет поздравлять Байдена с Рождеством

Президент РФ Владимир Путин не собирается звонить американскому лидеру Джо Байдену, чтобы поздравить его с Рождеством. В США праздник отмечают 25 декабря.

О планах главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого процитировал сайт RT.

«Нет, в планах нет», — заявил он.

На январь 2022 года запланированы переговоры США и России по безопасности. В Белом доме заметили, что их детали пока окончательно не согласованы.

Рождество в Соединенных Штатах празднуют 25 декабря. Праздник имеет статус национального, поэтому многие государственные учреждения, магазины, кафе и другие заведения в этот период не работают.