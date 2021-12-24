Путин не будет поздравлять Байдена с Рождеством
Песков: Путин не собирается поздравлять Байдена с Рождеством
Президент РФ Владимир Путин не собирается звонить американскому лидеру Джо Байдену, чтобы поздравить его с Рождеством. В США праздник отмечают 25 декабря.
О планах главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого процитировал сайт RT.
«Нет, в планах нет», — заявил он.
На январь 2022 года запланированы переговоры США и России по безопасности. В Белом доме заметили, что их детали пока окончательно не согласованы.
Рождество в Соединенных Штатах празднуют 25 декабря. Праздник имеет статус национального, поэтому многие государственные учреждения, магазины, кафе и другие заведения в этот период не работают.