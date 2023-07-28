28 июля 2023, 09:35
Путин не будет ждать приглашения на саммит АТЭС в Сан-Франциско — Песков
Пресс-секретарь Песков: Путин не будет ждать приглашения на саммит АТЭС в Сан-Франциско
Кремль не ждет, что президента России Владимира Путина пригласят на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написал ТАСС.
«Наверняка мы не будем ждать этого приглашения», — сказал он.
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Официальный представитель Кремля также добавил, что до АТЭС еще много времени — мероприятие запланировано на ноябрь. Пока речи о том, собирался ли Путин на саммит, даже не заходило.
В Санкт-Петербурге 27 и 28 июля проходит саммит «Россия — Африка». На торжественном приеме в честь участников президент РФ отметил, что российские и африканские государства выступают за формирование справедливого и многополярного мира.
Во время встречи Путин также заявил, что в ближайшие месяцы Россия бесплатно предоставит в несколько стран Африки тысячи тонн зерна, писал «Царьград».
Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
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