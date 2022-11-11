Важное 11 ноября 2022, 12:26 Путин не будет выступать на саммите G20 в онлайн-формате Представитель Кремля Песков: Путин не будет выступать на саммите G20 по видеосвязи РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин не будет принимать участие в саммите G20 ни в каком формате, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российский лидер не только не поедет на мероприятие, но не станет выступать онлайн, сообщил ТАСС.

Песков добавил, что решение не ехать на саммит «Большой двадцатки» принял именно сам президент.

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«Это связано с его графиком и необходимостью нахождения в России», — пояснил он.

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Россию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Саммит пройдет 15–16 ноября на острове Бали в Индонезии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация намерена поднять темы о поставках энергоресурсов и продовольствия, обсудить наращивание взаимодействия с Турцией в газовой сфере.

Кроме того, планируется обсудить вопрос создания логистических цепочек и платежных систем, работа которых была бы стабильна вне зависимости от политической обстановки в мире.