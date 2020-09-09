Путин не будет встречаться с Трампом до выборов президента США

Владимир Путин не собирается встречаться с Дональдом Трампом до выборов президента США, которые пройдут в начале ноября. Как сказал представитель президента Дмитрий Песков, пока для этого нет поводов.

«Пока не планируется каких-то разговоров. Пока нет для этого поводов. Но вы знаете, что они общаются часто», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит RT.

Песков также добавил, что обычно инициатива по встрече или звонкам президентов двух стран исходит с обеих сторон. По мере необходимости Путин и Трамп спокойно общаются по телефону.

Ранее стало известно о реакции Дональда Трампа на пропущенный звонок от Путина. Инцидент произошел еще в 2017 году. Президент США пришел в ярость от того, что помощник вовремя не сообщил ему о звонке Путина.

Тогда Трамп проводил официальную встречу с делегацией Великобритании в Белом доме. Он якобы накричал на своего помощника Майкла Флинна прямо во время обеда, когда кто-то из администрации президента заявил о звонке Путина. Об этом случае рассказал бывший глава администрации Великобритании Ник Тимоти, который присутствовал на встрече лично.