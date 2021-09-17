Путин не будет участвовать во встрече по энергетике и климату с Байденом

Президент России Владимир Путин не собирается участвовать во встрече по энергетике и климату, которую организует глава Белого дома Джо Байден. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Там по дипломатическим каналам идет согласование, но в планах у президента нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, кто представит Россию на встрече. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее в Белом Доме США заявили, что Джо Байден 17 сентября организует онлайн-встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату. В этом мероприятии всегда участвует и Россия.

Также Песков рассказал, что в планах Путина пока не значится участие в Генассамблее ООН. Однако исключать эту возможность нельзя.

Президент России сейчас находится в самоизоляции. Такая мера потребовалось после того, как несколько человек из окружения российского лидера заболели COVID-19. Однако при этом Путин продолжает работать в полном объеме. Все совещания и переговоры он проводит дистанционно. Сколько продлится изоляция президента, пока не известно.