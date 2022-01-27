Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции

Президент России Владимир Путин не собирается участвовать в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в 2022 году. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля, есть ли у президента в планах присутствие на этом мероприятии.

«Нет», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Мюнхенская конференция по безопасности должна состояться очно с 18 по 20 февраля.

Путин произнес свою самую знаменитую речь на Мюнхенской конференции в 2007 году. Тогда президент жестко раскритиковал действия США во внешней политике. Путин заявил, что он категорически против увеличения НАТО и расположения в Восточной Европе американских вооружений.

Тогда западные чиновники назвали речь воинственной и не располагающей к союзническим отношениям, о чем написал журналист Тед Карпентер, но они же подтверждали, что и страны НАТО сделали многое для накаливания атмосферы. В своем материале Карпентер назвал Украину военным клиентом США, а вмешательство в ее внутреннюю политику запада — сильно самонадеянным.