Путин не будет участвовать в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в традиционном гала-матче с легендами отечественного хоккея. Планируется, что игра состоится 10 мая в рамках турнира Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

«Нет. Не планирует», — ответил Песков на вопрос представителей СМИ.

Финальный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги стартовал в Сочи, на ледовой арене дворца спорта «Большой». Президент записал видеообращение к участникам турнира. В нем он подчеркнул, что Россия заслуженно состоит в числе ведущих хоккейных держав.

Путин отметил, что страна ярко показала себя в качестве законодательницы мод в этом виде спорта. Это стало возможным благодаря энтузиазму выдающихся хоккеистов, которые 10 лет назад помогли создать Ночную лигу.

Несмотря на основную политическую деятельность и загруженный график, Путин находит время, чтобы выходить на лед. В последние годы он не раз играл в матчах Ночной хоккейной лиги. Ее основали по инициативе президента и прославленных ветеранов российского хоккея в декабре 2011 года.

Главная задача Ночной лиги — развитие в стране массового хоккея, а также организация всероссийских любительских соревнований, которые будут доступны различным категориям населения.