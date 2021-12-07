Президент Владимир Путин на предстоящих онлайн-переговорах не будет предлагать Джо Байдену примкнуть к «нормандской четверке», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия. Это предположил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе интервью для Первого канала.

«Вряд ли он (Байден — прим. ред.) получит от президента Путина такое предложение. Это самодостаточный формат», — выразил мнение Песков.

По его словам, «нормандская четверка» слаба в своей эффективности из-за того, что Украина не выполняет предписанные соглашения.

В том же, что объединение самодостаточно, убеждены также Берлин и Париж, подчеркнул представитель Кремля.

Встреча Путина и Байдена запланирована на вечер 7 декабря, она пройдет при помощи видеосвязи и будет в закрытом формате, однако первые кадры переговоров россияне смогут наблюдать. Политики будут обсуждать двусторонние отношения и работу дипломатов, а также проведут ревизию женевских договоренностей, чтобы точно оценить, в каких моментах сотрудничество налажено, а где еще предстоит скорректировать отставание.