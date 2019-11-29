Путин будет работать 31 декабря, как и все россияне

Представитель Кремля пояснил, что работу президента можно сравнить с доменной печью, которую нельзя потушить, поэтому работа там идет безостановочно.

Дмитрий Песков пояснил, что даже когда президент посвящает часть дня отдыху, то он все равно большую часть суток находится на работе.

«Если ответить де-факто на ваш вопрос, то и 31 [декабря] он тоже будет работать», — заключил пресс-секретарь президента России.

Предложение о том, чтобы сделать последний день этого года выходным для всех россиян обсуждается уже не первую неделю. Однако министр труда и социальной политики Максим Топилин всех расстроил. Он заявил, что график выходных и праздничных дней установили еще в конце прошлого года, поэтому законодательно оформить эту процедуру не получится.

Председатель независимых профсоюзов России Михаил Шмаков нашел выход. Он предложил властям регионов на своем уровне объявить 31 декабря выходным днем. Либо это могут сделать руководители предприятий по согласованию с работниками.