Власть 05 апреля 2023, 15:20 Путин не будет отдельно встречаться с послом США — Песков Представитель Кремля Песков: отдельной встречи Путина с послом США Трейси не планируется РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин не планирует проводить отдельную встречу с американским послом Линн Трейси в кулуарах или после общей церемонии вручения верительных грамот. Об заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Нет, не планирует», — сказал официальный представитель Кремля.

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Линн Трейси была назначена послом США в России в декабре 2022 года. Она стала первой в американской истории женщиной, возглавившей дипмиссию в РФ.

Церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств президенту России состоится в среду, 5 апреля. Она пройдет в Большом Кремлевском дворце. Песков рассказал, что во время мероприятия Владимир Путин выступит с объемной речью по внешнеполитическим темам.