Российский лидер Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме не будет объявлять о мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передал ТАСС.

Представителя Кремля попросили прокомментировать публикации зарубежных СМИ о том, что глава государства в своем выступлении на ПМЭФ-2022 17 июня якобы может объявить о мобилизации. Песков опроверг эти сообщения.

«Это лживые информационные вбросы», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля заверил, что Путин не объявит о мобилизации.

Западные СМИ весной уже распространяли подобные вбросы о якобы планах Путина объявить в России мобилизацию 9 мая. Тогда эти сообщения также опровергали в Кремле.