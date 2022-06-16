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    16 июня 2022, 17:16

    Путин не будет объявлять о мобилизации на ПМЭФ — Песков

    Представитель Кремля Песков: Путин в выступлении на ПМЭФ не будет объявлять о мобилизации

    Александр Блинов

    Российский лидер Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме не будет объявлять о мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передал ТАСС.

    Представителя Кремля попросили прокомментировать публикации зарубежных СМИ о том, что глава государства в своем выступлении на ПМЭФ-2022 17 июня якобы может объявить о мобилизации. Песков опроверг эти сообщения.

    «Это лживые информационные вбросы», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

    Представитель Кремля заверил, что Путин не объявит о мобилизации.

    Западные СМИ весной уже распространяли подобные вбросы о якобы планах Путина объявить в России мобилизацию 9 мая. Тогда эти сообщения также опровергали в Кремле.