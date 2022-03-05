«Путин не актер». Песков ответил журналистам на просьбу показывать президента чаще

Президент России Владимир Путин не любит, когда ему мешают во время работы или проведения важных международных переговоров. Как сообщило РИА «Новости», так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на просьбу журналистов чаще показывать лидера страны.

Пресс-секретарь президента отметил, что сделает все возможное, чтобы Путина показывали чаще.

«Мы обязательно постараемся больше показывать. Но дело в том, что все-таки Путин не актер. Президентом работает и не любит, когда ему мешают, когда он ведет важные международные переговоры по телефону», — заявил Песков.

Накануне представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин знает о высоком уровне поддержки своих решений среди россиян. Он пояснил, что это видно по обращениям, которые регулярно поступают в администрацию российского лидера, и по конкретным действиям. Песков подчеркнул, что единение народа вокруг президента в этот нелегкий момент очень важно.