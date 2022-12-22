Власть 22 декабря 2022, 19:22 Путин назвал защиту людей главной целью России Путин: цель России — защита людей, считающих себя частью народа и культуры YouTube

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Целью России является защита людей, считающих себя частью ее народа и культуры. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время пресс-прохода в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

«Наша цель, прежде всего, защитить людей, повторяю еще раз, которые ощущают себя частью нашего народа, нашей культуры», — сказал он.

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По его словам, Россия стремится не к раскручиванию маховика украинского конфликта, а к его окончанию. Он отметил, что все началось еще в 2014 году после государственного переворота, который спровоцировали Соединенные Штаты. На Западе предпочитали не говорить о проблеме и не замечать ее.

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«Наша цель — не раскручивать маховик конфликта, а, наоборот, закончить эту войну. <...> Мы к этому стремимся и будем стремиться», — подчеркнул глава государства.

Спецоперация является вынужденной и необходимой мерой. В ходе СВО российские военнослужащие «добиваются того, что нужно стране». Бойцы действую достойно, им стоит быть благодарными за защиту суверенитета и жителей страны, заключил Путин.