Власть 04 декабря 2023, 19:01 Путин назвал замороженными отношения России и Германии Путин: взрывы на «Северных потоках» подорвали отношения России и Германии РИА «Новости»

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Продолжавшиеся почти 50 лет отношения России и Германии сегодня находятся в замороженном состоянии, которое не выгодно никому. Об этом на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств заявил президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что ранее деловое и прагматичное сотрудничество приносило выгоду не только обеим странам, но и всей европейской части континента.

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«Самой привлекательной сферой двусторонних отношений всегда была энергетика. На протяжении десятилетий наша страна надежно без сбоев снабжала Германию по доступным и приемлемым ценам и газом и нефтью. Это сотрудничество в буквальном смысле слова подорвали диверсии на „Северных потоках“», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что сегодня отношения с Германией переживают стадию полной заморозки, которая не выгодна никому. Но такое решение принимала не российская сторона.

В качестве примера охлаждения сотрудничества Путин привел не только приостановку в политических и экономических связях, но и прекращение контактов в научно-образовательной и гуманитарной среде, а также сотрудничество по линии гражданских обществ.

Власти Германии осенью этого года начали закрывать свои дипломатические представительства в России. Консульство в Калининграде прекратило работу с 30 ноября, в Новосибирске и Екатеринбурге — с 1 декабря.

По консульским вопросам всех обратившихся направили в Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге. Проблемы с визами передали на рассмотрение визового отдела посольства европейской страны в Москве.