Важное 17 апреля 2023, 10:14 Путин назвал задачи развития флота по-прежнему актуальными Путин: задачи развития флота никто не отменял Пресс-служба Минобороны

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Задачи развития флота никто не отменял, хотя сейчас приоритет применения Вооруженных сил России связан со спецоперацией и защитой населения Донбасса. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных Сил. <…> Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял», — подчеркнул глава государства.

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Он попросил продолжить развитие ВМФ и добавил, что этим уже занимаются и министерство обороны, и Генштаб. Силы Военно-морского флота России могут использоваться в конфликтах на любых направлениях, отметил президент.

Владимир Путин поручил начать внезапную проверку сил ТОФ с 14 апреля. К ней привлекут силы флота в полном составе. Сегодня стало известно, что экипажи противолодочных самолетов флота Ту-142 отработали поиск и отслеживание подлодок условного противника в назначенном морском районе, а также полеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе.