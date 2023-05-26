Власть 26 мая 2023, 15:45 Путин назвал вполне удовлетворительной работу российского кабмина Путин: правительство России работает вполне удовлетворительно РИА «Новости»

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Правительство России показывает вполне удовлетворительные результаты работы. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече вс членами «Деловой России».

Согласно данным последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровни положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и кабмина за последнюю неделю — с 15 по 21 мая — составили 52,3% и 50,6% соответственно.