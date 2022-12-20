Власть 20 декабря 2022, 22:47 Путин оценил возможность перевода пациентов из ДНР в федеральные медцентры РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил о возможности перевести из больниц ДНР в федеральные медцентры нуждающихся в особом внимании пациентов. Об этом он сказал на встрече с врио главы республики Денисом Пушилиным.

«Я уже разговаривал с министром здравоохранения [России], при необходимости обеспечим вывоз в наши федеральные центры всех пациентов, которые нуждаются в каком-то особом [внимании]» — подчеркнул Путин.

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Врио главы ДНР во вторник, 20 декабря, прибыл в Москву на торжественную церемонию вручения государственных наград. Вместе с ним в столицу приехали и другие руководители новых регионов страны. Путин вручил Пушилину орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

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Украинские войска продолжают обстреливать населенные пункты в ДНР. Как ранее отмечала уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова, целенаправленные атаки на больницы, школы и детские сады являются актами геноцида. В связи с обстрелами омбудсмен подготовила обращения в ООН и Международный комитет Красного Креста.