Власть 20 декабря 2022, 21:18 Путин назвал весьма сложной ситуацию в ЛНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его слова привел ТАСС.

«Не секрет, что ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей», — сказал лидер страны.

Реклама

Он провел рабочую встречу с врио руководителя ЛНР Леонидом Пасечником. Обсуждение различных вопросов проходило в Кремле.

Реклама

Перед встречей Пасечника наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Врио главы республики получил награду за защиту прав и свобод мирных жителей региона от агрессии украинских националистов. Также на торжественной церемонии наград удостоились другие главы новых субъектов страны. Во время своей речи Пасечник поблагодарил президента и всех россиян за помощь ЛНР, без которой было бы «невозможно выжить».

Как ранее сообщили в Минобороны России, украинские войска лишились склада боеприпасов в районе населенного пункта Невское в ЛНР. Российские военнослужащие поразили 64 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.