Путин назвал важный инструмент самореализации

«Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом, на самом деле, в значительной степени и есть смысл жизни вообще. Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, и получаешь от этого удовлетворение, — это один из важнейших стимулов и важнейших инструментов для самореализации любого человека», —сказал Путин.

Глава государства отметил, что деятельность волонтеров очень значима и важна, особенно в этом году, когда по всему миру свирепствует пандемия коронавируса.

«Ваша работа очень востребована в жизни. Хочу пожелать, чтобы она не прерывалась, чтобы любые ваши инициативы реализовывались. Хочу отметить, что это чрезвычайно важное дело», — обратился Владимир Путин к добровольцам.

Волонтеры, которые работают в «красной зоне» в российских больницах, попросили президента разработать выплаты для них, так как они также рискуют своим здоровьем, как и врачи. Путин пообещал подумать над этим вопросом.