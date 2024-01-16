Власть 16 января 2024, 18:43 Путин назвал варварством удары ВСУ по мирным жителям в России Путин: ВСУ стреляют по гражданским объектам, красуясь перед западными спонсорами РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины своими атаками на мирное население хотят показать, что они якобы могут «что-то делать». Российская армия наносит точечные удары по украинским военным объектам, заявил президент Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов субъектов страны.

Глава государства отметил, что военного смысла в ударах ВСУ по городам и площадям нет.

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«А зачем они это делают? Ответ есть: первое — показать своему народу и спонсорам, которые деньги дают, оружие, боеприпасы, что они в состоянии отвечать на действия России», — сказал он.

Также Путин подчеркнул, что украинцы наносят такие удары по мирным россиянам высокоточным оружием дальнего радиуса действия, что является варварством.

Глава государства подчеркнул, что россиян «никому не под силу победить». По его словам, сплоченность граждан страны друг к другу «сидит глубоко в крови».