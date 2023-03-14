Власть 14 марта 2023, 20:44 Путин назвал условие возрождения «Северных потоков» Путин: у «Северных потоков» есть будущее при условии национальных интересов европейцев РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что у «Северных потоков» есть будущее, но только при условии возрождения национальных интересов европейских партнеров. Об этом глава российского государства сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

«Конечно, я думаю, что есть. Если есть заинтересованность у наших европейских партнеров, если у них еще возродится вот этот инстинкт национального интереса, то, конечно, [будущее] есть», — сказал российский лидер.

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Президент выразил сомнение, что такое возрождение возможно, так как западные партнеры, «чего им ни скажут из-за океана, они все делают». Путин отметил, что Россия хочет получить от Дании разрешение на обезвреживание, возможно, еще одной бомбы на «Северном потоке», но пока ответ «неопределенный».

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Очевидно, подчеркнул глава государства, что взрыв на «Северных потоках» — это теракт, который совершили на государственном уровне, никакие «любители» этого сделать не могли.

«Нам очень сложно заниматься своим собственным расследованием, если нас не допускают на место этого теракта. То, что это теракт, уже ни для кого не секрет. Это, по-моему, все уже признали», — добавил Путин.