Важное 04 сентября 2023, 16:57 Путин назвал условие «реанимации» зерновой сделки Путин: Россия подумает о «реанимации» зерновой сделки на своих условиях РИА «Новости»

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Россия подумает о «реанимации» зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт отечественной агропродукции. Об этом заявил президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он отметил, что турецкий лидер уделил значительное внимание вопросу о выходе России из черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Путин напомнил, что западные страны вынудили РФ принять подобное решение. Они блокировали выполнение зерновой сделки и не давали доступ российской сельхозпродукции на мировые рынки.

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По словам президента, Россия готова рассмотреть возможность реанимировать черноморскую инициативу.

«И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности», — подчеркнул он.

Глава государства также указал на то, что заверения Запада о гуманитарных целях продовольственной инициативы были обманом.