Власть 13 июля 2023, 19:21 Путин назвал условие, при котором Россия не против обсуждения гарантий безопасности Украине Путин: Россия не против обсуждения гарантий безопасности Украине Pxhere

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Россия не выступает против обсуждения гарантий безопасности Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил о договоренностях, которых Россия и Украина достигли во время встречи в Стамбуле в 2022 году. Как уточнил Путин, тогда стороны очень подробно проговорили гарантии безопасности для киевского режима. Россия в целом считала этот вариант приемлемым, заверил он.

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«Мы не против обсуждений [гарантий безопасности Украине], но, еще раз повторю, при обязательном условии обеспечения безопасности Российской Федерации», — подчеркнул президент.

По его словам, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу для российской безопасности. Глава государства напомнил, что этот вопрос и стал одной из причин начала специальной военной операции. Членство Украины в Североатлантическом альянсе не повысит безопасность самой страны. Более того, подчеркнул он, эта ситуация сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к новой волне напряжения на международной арене.

Как сообщил «Царьград», на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» Путин отметил, что надежды российских оппонентов не оправдались. Страна не сдалась и будет идти в перед, заявил он.