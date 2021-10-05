Путин назвал условие поощрения вакцинированных от коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал заниматься поощрением привитых от коронавируса не при наличии справки, а при вакцинации. Об этом глава страны заявил на совещании с членами правительства, сообщило РИА «Новости».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова представила Путину доклад о плане правительства по борьбе с распространением коронавируса. Президент отметил, что накануне премьер-министр Михаил Мишустин уже доложил ему о предлагаемых мерах.

«Он мне известен. Вот только поощрение — пункт седьмой у вас, да? Поощрение, конечно, оно должно быть организовано таким образом, чтобы выдавалась не при наличии справки, а именно при вакцинации», — подчеркнул Путин.

В Кремле ранее выразили обеспокоенность из-за высокого уровня смертности от ковида. Накануне число летальных исходов вновь установило рекорд. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что причиной тому является недостаточный уровень вакцинации.

Голикова при этом сообщила, что для достижения коллективного иммунитета в России нужно вакцинировать еще 35,9 миллиона человек и повторно привить 7,6 миллиона.