Путин назвал условие для начала диалога с Украиной

Россия открыта к диалогу с украинской стороной при условии выполнения всех российских требований, заявил президент Владимир Путин в телефонной беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там же уточнили, что в ходе разговора была выражена надежда, что во время третьего раунда переговоров делегаций двух стран представители Украины займут разумную и конструктивную позицию, написал ТАСС.

Путин разъяснил Шольцу цели, задачи проведения специальной военной операции на Украине. Президент изложил и российские принципиальные подходы действий ВС РФ по защите населения Донбасса.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел накануне в Беловежской пуще. Стороны договорились создать гуманитарные коридоры для вывода мирного населения. В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что украинские националисты используют людей в качестве живого щита.