Путин назвал умелыми и решительными действия российских десантников в спецоперации

Президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Он отметил, что при выполнении спецоперации бойцы действуют умело и решительно.

По словам главы государства, нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции.

«При решении сложных задач неизменно оно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество. И, конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции», — заявил Путин.

Поздравил десантников с праздником и министр обороны Сергей Шойгу. В своем приказе он подчеркнул, что «крылатая пехота» была и остается гарантом безопасности России.

«Принимая участие в специальной военной операции, личный состав Воздушно-десантных войск действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и учение решать поставленные задачи в самых сложных условиях обстановки», — привели слова Шойгу на сайте Минобороны.

Министр выразил уверенность, что российские десантники продолжат вносить вклад в укрепление обороноспособности страны и защиту ее национальных интересов.