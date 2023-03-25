Власть 25 марта 2023, 21:50 Путин назвал угрозой для России поставки западного оружия на Украину Президент Путин: поставляемое на Украину вооружение представляет угрозу России Википедия

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Вооружение, которое коллективный Запад поставляет Украине, представляет угрозу РФ, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24». По словам главы государства, для ВСУ передают «очень приличное количество» оружия.

«Когда в страну, с которой у нас конфликт, поставляют вооружение, это действительно угроза», — ответил Путин на вопрос, представляют ли для России угрозу западные поставки оружия в зону конфликта.

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Глава государства отметил, что российская сторона видит и слышит о планах поставок. Путин отметил, что объемы поставляемого Западом оружия очень велики.

Путин также прокомментировал информацию о намерении Великобритании передать ВСУ боеприпасы с обедненным ураном. В России сотни тысяч таких снарядов, но их не используют. Те, кто решит применить подобное оружие, будут действовать против своих же граждан и всего мира, загрязняя посевные площади, подчеркнул президент.