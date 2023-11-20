Важное 20 ноября 2023, 16:34 Путин назвал Тулеева настоящим народным губернатором Путин: Тулеев служил России и был настоящим народным губернатором РИА «Новости»

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Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев служил России, всегда стремился к созиданию и являлся настоящим народным губернатором. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что узнал о кончине Тулеева с глубоким прискорбием.

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«Его биография связана с переломными событиями в истории страны. Аман Гумирович всегда служил России, стремился к созиданию, многое сделал для Кузбасса. Ему доверяли люди, он являлся настоящим народным депутатом. Примите мои соболезнования, слова участия и поддержки, мы сохраним о нем добрую память», — отметил президент.

О смерти бывшего глава Кузбасса на 80-м году жизни стало известно ранее в понедельник, 20 ноября, писал RT.

Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 годы. В апреле 2018-го подал в отставку, получил мандат в местном парламенте, после чего стал председателем Совета народных депутатов региона.

Прощание с Тулеевым пройдет в Музыкальном театре Кузбасса 22 ноября.