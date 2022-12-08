08 декабря 2022, 15:37
Путин назвал целью спецоперации защиту людей
Путин: в ходе СВО все делается прежде всего для защиты людей
В рамках специальной военной операции России на Украине делается все для защиты людей. Об этом 8 декабря заявил российский лидер Владимир Путин на приеме ко Дню героев Отечества в Кремле.
Он отметил, что Родина — это, прежде всего, люди. Нуждающиеся в защите жители страны надеются на российских бойцов.
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«Прежде всего, мы делаем для людей все, для их защиты. И мы должны понимать, внутренне быть уверены в том, что делаем это достойно, и делать именно таким образом», — сказал Путин.
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Фейковая информация не должна мешать военным выполнять свой долг в ходе спецоперации. По словам президента, не нужно быть «особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле».
Удары по энергетической инфраструктуре Украины — это ответ на действия киевского режима. Российский лидер пояснил, что никакой «шум, гам и треск на всю вселенную» не помешает бойцам выполнять боевые задачи.
«Кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» — задался вопросом президент.
Он назвал проявлением геноцида перекрытие подачи воды в Донецк со стороны украинских боевиков.
Также глава страны добавил, что Россия не забудет поддержать семьи и близких военных, которые проявили себя в спецоперации.
Владимир Путин
Армия
Отношения России и Украины
Специальная военная операция РФ на Украине
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