Власть 08 декабря 2022, 15:37 Путин назвал целью спецоперации защиту людей Путин: в ходе СВО все делается прежде всего для защиты людей РИА «Новости»

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В рамках специальной военной операции России на Украине делается все для защиты людей. Об этом 8 декабря заявил российский лидер Владимир Путин на приеме ко Дню героев Отечества в Кремле.

Он отметил, что Родина — это, прежде всего, люди. Нуждающиеся в защите жители страны надеются на российских бойцов.

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«Прежде всего, мы делаем для людей все, для их защиты. И мы должны понимать, внутренне быть уверены в том, что делаем это достойно, и делать именно таким образом», — сказал Путин.

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Фейковая информация не должна мешать военным выполнять свой долг в ходе спецоперации. По словам президента, не нужно быть «особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле».

Удары по энергетической инфраструктуре Украины — это ответ на действия киевского режима. Российский лидер пояснил, что никакой «шум, гам и треск на всю вселенную» не помешает бойцам выполнять боевые задачи.

«Кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» — задался вопросом президент.

Он назвал проявлением геноцида перекрытие подачи воды в Донецк со стороны украинских боевиков.

Также глава страны добавил, что Россия не забудет поддержать семьи и близких военных, которые проявили себя в спецоперации.