Путин назвал цели Запада в развязывании кризисов и «цветных революций» | 360°

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Путин назвал цели Запада в развязывании кризисов и «цветных революций»

Президент Путин: Запад раздувает кризисы ради сохранения собственного доминирования

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Страны Запада не хотят мириться с разрушением однополярного мира, поэтому идут на все, чтобы сохранить свою позицию гегемона. Они ставят под удар любую страну, превращая ее в эпицентр кризиса, организовывая «цветные революции» и кровавые бойни. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что страны Запада не гнушаются никакими методами, чтобы помешать спокойной жизни государств, которые выбрали суверенный путь развития, берегут свою культуру, традиции и ценности.

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«[Они] готовы подставить под удар всех кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать „цветную революцию“ и развязать кровавую бойню. Все это мы уже не раз видели», — заявил Путин.

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Президент России добавил, что риски дестабилизации растут. Особенно это видно по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обращаясь к участникам заседания, российский лидер подчеркнул, что спецслужбы находятся на переднем крае борьбы с опасными угрозами. Поэтому для укрепления стабильности в странах и сохранения их суверенитета нужно действовать слаженно. Опыт такой работы уже есть, поэтому его нужно использовать по максимуму.

Владимир Путин

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