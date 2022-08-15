Путин назвал тщетными попытки «отменить Россию»

Попытки Запада «отменить Россию» окажутся тщетными, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал подобную тактику глупостью.

Российский лидер подчеркнул, что любовь к Родине, стремление к саморазвитию, желание помогать людям делают народ РФ непобедимым. Об этом он заявил в своем обращении к участникам и гостям четвертого фестиваля «Таврида.АРТ», проходящего в Крыму в бухте Капсель.

«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», — сказал Путин.

Президент РФ заметил, что в 2022 году на фестиваль приехали жители освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик.

«Сегодня вы все рядом, готовы объединять усилия для достижения общих целей. А значит, уверены: чтобы быть сильными, нужно быть вместе. Этому учит вся богатейшая тысячелетняя история России», — подчеркнул глава государства.

Любые сложности и испытания Путин назвал временем новых возможностей и пожелал приехавшим на фестиваль обрести новых друзей и покорить вершины мастерства.