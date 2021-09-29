Путин назвал точное число заболевших ковидом людей в его окружении

В окружении Владимира Путина ковидом заболели 55 человек. Среди них и адъютант, с которым президент работал с утра до вечера.

«В моем окружении коронавирусом заболели 55 человек, потому что поздно ревакцинировались», — пояснил глава государства во время встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Путин отметил, что сейчас у него по-прежнему высокий титр антител, сообщило Ura.ru. В ответ на уточняющий вопрос, каков именно их уровень, президент сказал, что не может сказать точное число.

«Я не помню, они по-разному считают. Где-то 15-16. Но у меня высокий [уровень]», — пояснил он.

Эрдоган заметил, что у него уровень антител был больше 1100.

«Но это по разным подсчетам», — заметил Путин.

Переговоры с лидером Турции в Сочи стали первой очной встречей у президента РФ после выхода из самоизоляции. Лидеры стран при встрече пожали друг другу руки.