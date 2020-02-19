Путин назвал свою зарплату не самой высокой в стране

Жительница Петербурга спросила у Путина, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. Она предположила, что у президента зарплата точно уж будет побольше. Путин признал, что на такую сумму прожить нелегко, и отметил, что его зарплата не самая большая.

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Петербурга. Во время встречи одна из женщин спросила его, как можно жить, получая в месяц 10 800 рублей.

«Думаю, что очень трудно», — цитирует ответ Путина РИА «Новости». Женщина отметила, что у самого президента зарплата, должно быть, намного больше этой суммы.

«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — заверил глава государства.

По словам местной жительницы, на прожиточный минимум она не может купить даже продукты. Она задалась вопросом, что тогда делать матерям, которые одни воспитывают детей. Путин подчеркнул, что сейчас государство проводит большую программу поддержки семей с детьми.

Еще женщина рассказала, что учится на экономиста. В ее группе есть инвалид второй группы, получающий пенсию 3,8 тысячи рублей.

«Мы исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы. Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает все, что оно в состоянии», — сказал президент и пообещал, что пенсии инвалидам будут повышаться.

Затронули собеседники и вопрос квартплаты, а именно взносы за капитальный ремонт дома.

«Я в некоторые страны приезжаю и смотрю — стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому, что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату, с одной стороны, а с другой, запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится», — отметил Путин.

Как заключил президент, в стране еще есть много социальных проблем, которые «государство должно решить».