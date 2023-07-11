Власть 11 июля 2023, 14:07 Путин назвал своевременным повышение финансовой независимости России Президент Путин: укрепление финансовой независимости России произошло вовремя Пресс-служба Кремля

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Введенные против России санкции позволили выработать иммунитет и повысить финансовый суверенитет, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства ответил, что это произошло своевременно, учитывая ситуацию в банковской системе США. Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.

Путин отметил, что ВТБ исторически обслуживал внешнеторговую деятельность, поэтому проходить через созданные недоброжелателями трудности банку было сложнее, чем другим финансовым учреждениям. Андрей Костин ответил, что благодаря введенным ограничениям удалось повысить финансовый суверенитет. Глава ВТБ добавил, что в США наступил крупнейший за 15 лет банковский кризис.

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«То, что вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединенных Штатов», — подчеркнул президент.

Многие западные бренды покинули российский рынок, чем воспользовались отечественные компании, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, бизнес чувствует себя комфортно в сложившихся обстоятельствах.