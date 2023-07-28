Власть 28 июля 2023, 12:08 Путин назвал суверенитет «не единожды достигнутым состоянием» Путин: за суверенитет страны нужно бороться, это не единожды достигнутое состояние kremlin.ru

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Суверенитета страны нельзя достигнуть один раз на все время. Независимость государства приходится отстаивать всегда, заявил президент России Владимир Путин, написал ТАСС.

«Суверенитет — это не единожды достигнутое состояние. За него надо постоянно бороться», — сказал глава государства на саммите «Россия — Африка».

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При этом стремление России к суверенитету — не подразумевает ее самоизоляцию, добавил он. Напротив, РФ открыта и готова к сотрудничеству с другими свободными странами.

Путин считает, что Африка стала новым центром силы. И с этой объективной реальностью всем придется считаться.

Глава Российской Федерации обрисовал текущий характер и перспективы сотрудничества России с Африкой, писал «Царьград». Он отметил, что российским бизнесменам есть, что предложить Африканскому континенту. Также Путин уже сказал, что нескольким странам Африки РФ бесплатно отправит зерно.