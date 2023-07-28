28 июля 2023, 12:08
Путин назвал суверенитет «не единожды достигнутым состоянием»
Путин: за суверенитет страны нужно бороться, это не единожды достигнутое состояние
Суверенитета страны нельзя достигнуть один раз на все время. Независимость государства приходится отстаивать всегда, заявил президент России Владимир Путин, написал ТАСС.
«Суверенитет — это не единожды достигнутое состояние. За него надо постоянно бороться», — сказал глава государства на саммите «Россия — Африка».
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При этом стремление России к суверенитету — не подразумевает ее самоизоляцию, добавил он. Напротив, РФ открыта и готова к сотрудничеству с другими свободными странами.
Путин считает, что Африка стала новым центром силы. И с этой объективной реальностью всем придется считаться.
Глава Российской Федерации обрисовал текущий характер и перспективы сотрудничества России с Африкой, писал «Царьград». Он отметил, что российским бизнесменам есть, что предложить Африканскому континенту. Также Путин уже сказал, что нескольким странам Африки РФ бесплатно отправит зерно.
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Владимир Путин
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