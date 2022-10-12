Путин назвал сумму убытков Европы от спотовых контрактов на газ | 360°

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Путин назвал сумму убытков Европы от спотовых контрактов на газ

Президент России Путин заявил о потерях Европой 300 млрд евро от спотовых цен на газ

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Страны Европы столкнутся с убытками в размере 300 миллиардов евро из-за спотовых цен на газ. Об этом в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что такие данные по потерям Европы дали эксперты.

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«По экспертной оценке, только в текущем году спотовый механизм ценообразования на газ принесет убытки Европе на сумму свыше 300 млрд евро, или около 2% ВВП еврозоны», — заявил Путин.

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Российский лидер неоднократно предупреждал страны Европы об опасности спотовых сделок по покупке газа.

Он отмечал, что в долгосрочных контрактах «Газпрома» цена остается без изменений на весь срок действия договора. Кроме того, такие соглашения предусматривают длительное сотрудничество, а не единоразовое получение энергоносителя.

В ходе своего выступления на «Российской энергетической неделе» Путин заявил, что Россия готова продолжить поставки газа в Европу по сохранившей работоспособность ветке «Северного потока — 2».

Он пояснил, что давление в трубе сохранилось, а  значит она вполне может оставаться в рабочем состоянии.

Президент подчеркнул, что вины России в энергетическом кризисе, который охватил Европу, нет. Но жителям стран Евросоюза сейчас приходится запасаться дровами перед наступающей зимой.

Газ

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Владимир Путин

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