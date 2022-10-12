Путин назвал сумму убытков Европы от спотовых контрактов на газ | 360°

Все новости
Мир
12 октября 2022, 15:21
Миллер допустил замерзание европейских городов в случае пика холодной зимы
Спецоперация
12 октября 2022, 15:21
Авиация ВКС России сбила Ми-8 и Су-24 в ходе спецоперации на Украине
Реклама
Важное
12 октября 2022, 15:16
Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на Купянском направлении
Происшествия
12 октября 2022, 15:14
Зерновая сделка под вопросом. Украина использовала порт Одессы в подготовке теракта на Крымском мосту
Мир
12 октября 2022, 15:10
Законопроект о совмещении ведения бизнеса и военной службы внесут в Госдуму
Мир
12 октября 2022, 15:09
Европа решила выкачать углеводороды из Африки — МИД
Мир
12 октября 2022, 15:09
Треть опрошенных жителей Австрии пожаловалась на падение доходов
Спецоперация
12 октября 2022, 15:09
Российские военные не дали боевикам ВСУ прорваться в Херсонскую область
Эксклюзив
12 октября 2022, 15:08
«Мне есть, кого защищать». Мобилизованный житель Химок поделился взглядом на участие в СВО