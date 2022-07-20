Президент РФ Владимир Путин выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени». Там он заявил, что призывы Европы экономить воду и электричество, чтобы «рассердить» его — сумасшествие.

Президент рассказал, что в Европе распространились картинки с призывами экономить воду и подписью: «Хочешь рассердить Путина? Мой только эти четыре места». Российский лидер назвал это сумасшествием и бредом.

Понаделали ошибок и теперь не знают, что с этим делать, и ищут виноватых Владимир Путин президент РФ.

Ранее на форуме Путин рассказал о пользе ухода зарубежных компаний с российского рынка. По его мнению, так страна избавляется от «опасной и унизительной» зависимости от западных технологий.