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    20 июля 2022, 16:57

    Путин назвал сумасшествием призывы Европы экономить воду, чтобы «рассердить» его

    Александра Перепечаева

    Президент РФ Владимир Путин выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени». Там он заявил, что призывы Европы экономить воду и электричество, чтобы «рассердить» его — сумасшествие.

    Президент рассказал, что в Европе распространились картинки с призывами экономить воду и подписью: «Хочешь рассердить Путина? Мой только эти четыре места». Российский лидер назвал это сумасшествием и бредом.

    Понаделали ошибок и теперь не знают, что с этим делать, и ищут виноватых

    Владимир Путин

    президент РФ.

    Ранее на форуме Путин рассказал о пользе ухода зарубежных компаний с российского рынка. По его мнению, так страна избавляется от «опасной и унизительной» зависимости от западных технологий.