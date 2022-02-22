Путин назвал «стратегической угрозой» появление тактического ядерного оружия на Украине

Даже появление на Украине тактического ядерного оружия — «стратегическая угроза для России», сообщил президент Владимир Путин, отвечая журналистам во время пресс-конференции по вопросу признания ДНР и ЛНР. Так он прокомментировал заявление украинского президента Зеленского о возможном выходе из Будапештского меморандума, запрещающего стране иметь ядерное оружие.

«Украина объявила о своих ядерных амбициях, мы это услышали. Украина еще с советских времен обладает широкими ядерными компетенциями. <…> Не хватает только системы обогащения, но это вопрос техники. <…> Даже появление тактического ядерного оружия для нас представляет стратегическую угрозу. Мы самым серьезным образом должны и будем к этому относиться», — сообщил Владимир Путин.

Ранее военный эксперт Александр Гольц оценил возможность создания на Украине ядерного оружия как «весьма гипотетическую». По его мнению, западные партнеры страны сделают все, чтобы этого не случилось.