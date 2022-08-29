Путин назвал страны исламского мира традиционными партнерами России

Казанский глобальный молодежный саммит поможет укрепить доверие между народами России и исламских стран, которые являются традиционными партнерами. Об этом президент России Владимир Путин заявил в приветственной телеграмме к участникам саммита.

«Государства исламского мира являются нашими традиционными партнерами в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, в усилиях по построению более справедливого, демократического миропорядка», — отметил президент.

В столицу Татарстана приехали представители общественных и студенческих организаций, экспертных центров и государственных ведомств, отвечающих за молодежную политику. Они примут участие в обсуждениях и наметят планы по сотрудничеству в социальной и культурной сферах, в области технологических инноваций и предпринимательства.

Владимир Путин отдельно отметил, что встреча молодежи в Казани послужит упрочению взаимопонимания и доверия между народами.

Саммит завершится 30 августа. Он проходит в рамках международной программы «Казань — Молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2022».